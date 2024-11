Dresden - Die Zahl der Studienanfänger an den Hochschulen in Sachsen ist gestiegen. Im aktuellen Studienjahr haben sich nach vorläufigen Zahlen 17.620 Erstsemester an den staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen eingeschrieben, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte. Dies seien etwa 800 oder knapp fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Überdurchschnittliche Zuwächse hätten vor allem die Ingenieurwissenschaften verzeichnet, ebenso Kunsthochschulen, die dem Ministerium zufolge traditionell einen hohen Anteil an ausländischer Studierenden haben.