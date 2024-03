Vom Aussichtsturm des Baumkronenpfades reicht der Blick in die weite Landschaft. Der Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich gehört zu den ungewöhnlichen Orten, an denen die Thüringer Bachwochen für ein Projekt zur Belebung des ländlichen Raums Konzerte veranstalten.

Bad Langensalza - Die Flotte der vom Land geförderten Elektrobusse ist in Thüringen nach Ministeriumsangaben inzwischen auf 30 Fahrzeuge angewachsen. Energie- und Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) übergab am Mittwoch in Bad Langensalza einen Bescheid für die Förderung eines neuen E-Busses samt Ladeinfrastruktur in Höhe von 380.000 Euro an Salza Tours. Salza Tours fährt im Nahverkehr bereits mit vier E-Bussen. Der neue Bus soll ab Anfang nächsten Jahres im Einsatz sein.

Seit 2017 unterstützt der Freistaat neben dem Kauf von E-Bussen und Ladeinfrastruktur auch den Umbau von Depots und Werkstätten. So sollen für die Nahverkehrsbetriebe die Umstellungskosten ausgeglichen werden. Für die Förderung eines nachhaltigen und zukunftsfähigen Nahverkehrs mit E-Bussen sowie drei Wasserstoffen-Bussen in Weimar wurden bislang den Angaben nach bereits rund 20 Millionen Euro an Zuschüssen bewilligt.

Elektrobusse seien eine wichtige Voraussetzung für gute und saubere Mobilität, betonte Stengele. Sie seien leise, sauber, modern und vor Ort sehr beliebt.