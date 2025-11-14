Meldebescheinigung oder Führungszeugnis? In Berliner Bürgerämtern geht das jetzt ohne Termin – aber wie wirkt sich das auf die Wartezeiten aus?

Berlin - Für eine Reihe von Dienstleistungen der Verwaltung müssen die Berliner keinen Termin im Bürgeramt mehr buchen. Wer beispielsweise eine Meldebescheinigung oder ein Führungszeugnis braucht, kann das ab sofort spontan erledigen, wie die Senatskanzlei mitteilte.

Auch Adressänderungen in Kraftfahrzeugpapieren oder das Einrichten der Online-Ausweisfunktion sind ohne Termin möglich. Wer seinen Pass, Personalausweis oder Führerschein abholen will, kann das in ganz Berlin nun ohne Termin. Bisher gab es das Angebot bereits in einzelnen Bürgerämtern, wie der Sprecher für Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung in der Senatskanzlei, Sebastian Christ, erläuterte.

Das Angebot soll in den Bezirken einheitlich sein

Künftig soll es den Angaben zufolge in allen Bezirken ein einheitliches Angebot aus terminfreien und termingebundenen Leistungen geben. Sollte in einzelnen Fällen eine Bearbeitung nicht direkt möglich sein, soll sich möglichst schnell ein Termin vereinbaren lassen. Grundsätzlich gilt: Wer ohne Termin ins Bürgeramt kommt, sollte eine gewisse Wartezeit einplanen.

„Mit dem neuen Angebot schaffen wir noch mehr Flexibilität für alle, die eine Dienstleistung vom Bürgeramt benötigen“, sagte die Staatssekretärin für Verwaltungsmodernisierung, Martina Klement. „So können Berlinerinnen und Berliner nun bei bestimmten Dienstleistungen selbst entscheiden, ob sie lieber einen Termin buchen oder spontan zum Bürgeramt gehen wollen.“ Gleichzeitig soll der Ausbau digitaler Angebote weitergehen. Mehr als 400 Dienstleistungen sind in Berlin bereits über das Service-Portal online verfügbar.