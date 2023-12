Mit Schuhmodellen in allen Farben, Formen und Materialien zieht das Schuhmuseum in Weißenfels seit Jahrzehnten Besucher an. Neue Ausstellungsräume sollen die Sammlung nun in die Gegenwart führen. Mit dabei ist auch ein Kultmodell von der Kinoleinwand.

Weißenfels - Im Schuhmuseum in Weißenfels erweitern fünf neugestaltete Räume ab sofort die umfangreiche Ausstellung. Neu dabei sind viele vor allem zeitgenössische Modelle, die jahrelang im Depot lagen, sowie ein Medienraum, in dem die Gäste etwa mit VR-Brille ein Schuhgeschäft betreten und sich die sonst hinter Vitrinen verschlossenen Ausstellungsobjekte von allen Seiten anschauen können, wie Isabell Radecke-Aurin, Leiterin des Museums und Kuratorin der neuen Ausstellungsräume erklärte. Mit den neuen Bereichen sei es gelungen, „die Sammlung in die Gegenwart zu führen“.

Neben einer Kollektion an Kinderschuhen sei ein Raum dabei auch ausschließlich Designerschuhen gewidmet: von Louis Vuitton, über Jimmy Choo - bis zu einem ganz besonderen Pump von Manolo Blahnik. Der High Heel des spanischen Schuhdesigners aus Satinseide mit Brosche und Pfennigabsatz erlangte durch den Film zur Fernsehserie „Sex and the City“ Kultstatus. Protagonistin Carrie habe das Modell getragen, als „Mr. Big“ ihr einen Heiratsantrag gemacht habe. Das Museum habe den Schuh mithilfe des Fördervereins bereits im Jahr 2019 ankaufen können - nun könnten ihn auch die Besucher bestaunen.

Außerdem werde in der Ausstellung die Entstehungsgeschichte der Sammlung mit ihren Begründern, der Weißenfelser Fabrikantenfamilie Nolle, neu erzählt. Ernst Nolle schenkte dem Weißenfelser Verein für Natur- und Altertumskunde im Jahr 1910 eine Auswahl von 100 Paar Schuhen, die er von Reisen mitbrachte, heißt es im Landesarchiv Sachsen-Anhalt. „Aus dieser Sammlung entstand das heutige Stadt- und Schuhmuseum Weißenfels, in dem ein Teil der Schenkung in der Dauerausstellung zu sehen ist.“

In den neuen Ausstellungsräumen werden dem Museum zufolge 250 verschiedene Schuhe in Szene gesetzt. Zuvor befand sich in dem Bereich demnach eine Schuhausstellung zur Völkerkunde, die nun auf einen Raum gestrafft wurde. Der Bereich sei seit August 2023 geschlossen gewesen. Die für den 3. Dezember geplante feierliche Eröffnung der neuen Räume musste das Museum kurzfristig absagen. Die Veranstaltung werde im Rahmen des Neujahrsauftaktes des Museums am 14. Januar nachgeholt.