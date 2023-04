Magdeburg - In Sachsen-Anhalt wird inzwischen gut die Hälfte aller Deichflächen von Schafen gepflegt. Der Anteil habe sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdreifacht, teilte das Umweltministerium am Mittwoch mit. Während im Jahr 2003 noch rund 519 Hektar mit den Tieren beweidet wurden, seien es im vergangenen Jahr 1582 Hektar gewesen. Insgesamt gibt es den Angaben zufolge derzeit rund 2952 Hektar Deichflächen.

„Die tierischen Rasenmäher stärken die Standfestigkeit unserer Deiche“, erklärte Umweltminister Armin Willingmann (SPD). „Aus diesem Grund wollen wir die Beweidung unserer Deichflächen möglichst noch ausweiten.“

Für die Pflege der Deiche schließt der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft entsprechende Verträge mit Schäfern. Sie erhalten für die Beweidung aktuell 425 Euro je Hektar und für die Komplettpflege einschließlich Nachmahd und ergänzender Pflegemaßnahmen 975 Euro je Hektar. Im Jahr 2022 ist dafür insgesamt knapp eine Million Euro geflossen.