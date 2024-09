Mehr Gewerbeabmeldungen und stagnierende Anmeldungen verzeichneten Statistiker zuletzt in Thüringen. Oft geht es dabei um Kleinstunternehmen. Aber wie sieht es bei größeren Betrieben aus?

Mehr Betriebsaufgaben in Thüringen

In Thüringen steigt die Zahl der Betriebsaufgaben. (Symbolbild)

Erfurt - In Thüringen werden mehr Betriebe aufgegeben. Die Zahl der Gewerbeabmeldungen von Januar bis Juli lag bei 6.717 und damit 4,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums, teilte das Statistische Landesamt in Erfurt mit. Keine Bewegung gab es hingegen bei der Zahl der Gewerbeanmeldungen: hier verzeichneten die Statistiker 6.902 Anzeigen und damit nur neun weniger als noch 2023.

Die meisten An- und Abmeldungen entfielen auf Kleinunternehmen und Gewerbe im Nebenerwerb. Bei Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Substanz lag die Zahl der Betriebsaufgaben mit 1.397 um 8,3 Prozent über dem Vorjahresniveau. Gegründet wurden hingegen 1.197 Betriebe und damit 3,9 Prozent weniger als im Januar bis Juli 2023.

Die meiste Bewegung gab es im Handel und bei Autowerkstätten. Hier wurden die meisten An- und Abmeldungen registriert. Auch in der Gebäudereinigung, im Garten- und Landschaftsbau, Zeitarbeitsformen oder in der Reisebranche gab es viel Marktbewegung.