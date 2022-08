Hannover - In Niedersachsen hat es in den vergangenen beiden Jahren mehr Beschwerden über die Polizei gegeben als in den Vorjahren. Nach 396 Fällen im Jahr 2019 wurden in den beiden Folgejahren 469 beziehungsweise 456 Beschwerden gezählt. Das geht aus den Berichten der zuständigen Beschwerdestelle hervor. Wie das Innenministerium mitteilte, hatte ein bedeutender Anteil der Hinweise einen Bezug zur Corona-Pandemie. Innenminister Boris Pistorius (SPD) erklärte, angesichts von Millionen Bürgerkontakten sei die Anzahl der Beschwerden zur Arbeit der Polizei „ein positives Zeugnis“. Sowohl 2020 als auch 2021 wurden maximal zehn Prozent der Beschwerden, die sich auf das Verhalten von Polizistinnen und Polizisten bezogen, als zumindest teilweise begründet eingestuft.