Halle - In Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr mehr Frauen und Männer eine Ausbildung zur Pflegefachkraft begonnen. Es wurden 1.593 Ausbildungsverträge geschlossen und damit 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Ende 2024 gab es alles in allem 4.320 Pflege-Azubis in Sachsen-Anhalt, etwa Dreiviertel von ihnen waren weiblich.

Durchschnittlich lag die Vergütung der Auszubildenden in Vollzeit mit einem 2024 neu abgeschlossenen Ausbildungsvertrag bei 1.259 Euro für das erste, 1.330 Euro für das zweite und 1.443 Euro für das dritte Ausbildungsjahr.

Im vergangenen Jahr schlossen 1.104 Pflegefachfrauen und -männer ihre Ausbildung erfolgreich ab, wie die Statistik zeigt. Im Vorjahr waren es 945 gewesen.