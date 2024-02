Voriges Jahr sind mehr Geflüchtete in Sachsen angekommen als 2022. Auch bei den Abschiebungen und den freiwilligen Ausreisen stiegen die Zahlen an.

Mehr Asylsuchende und mehr Abschiebungen 2023 in Sachsen

Dresden - Im Jahr 2023 sind in Sachsen mehr Asylsuchende registriert worden als in den Jahren davor. Zugleich stieg auch die Zahl der Abschiebungen und der freiwilligen Ausreisen, wie die Landesdirektion am Dienstag mitteilte.

In den Aufnahmeeinrichtungen des Freistaates seien voriges Jahr 23.132 Asylsuchende angekommen. Im Jahr 2022 seien es 18.474 gewesen. Die meisten Geflüchteten stammten aus Syrien, Venezuela, der Türkei und Afghanistan. Zusätzlich seien 6762 Menschen aus der Ukraine registriert worden (Vorjahr: 16.715).

Obwohl der Zustrom der Flüchtlinge Ende des Jahres nachgelassen habe, plant die Landesdirektion, die Aufnahmekapazitäten grundsätzlich beizubehalten. Es würden zwar Zeltunterkünfte außer Betrieb genommen. Sie können bei steigendem Bedarf aber wieder errichtet werden.

2023 wurden laut Landesdirektion 841 Menschen aus Sachsen abgeschoben, darunter 272 Straftäter. Im Vorjahr lag die Zahl der Abschiebungen bei 568 Personen. Auch die Zahl der freiwilligen Ausreisen stieg an - von 435 im Jahr 2022 auf 627 im Jahr 2023.