Chemnitz - Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist zum Jahresende auf mehr als 140.000 gestiegen. Das waren fast 1.900 Menschen mehr (plus 1,4 Prozent) als im November und knapp 8.300 mehr als vor einem Jahr, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember bei 6,5 Prozent.

„Die wirtschaftliche Entwicklung und die globalen Unsicherheiten haben sich auf dem sächsischen Arbeitsmarkt ausgewirkt“, sagte der Chef der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen. Dadurch sei die Arbeitslosigkeit im Jahresverlauf gestiegen und die Bereitschaft der Unternehmen, Mitarbeiter einzustellen, gesunken.

Immerhin sei die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit einem leichten Rückgang auf hohem Niveau geblieben. „Dass es uns nicht schlimmer getroffen hat, ist den sächsischen Betrieben zu verdanken, die mit aller Kraft versuchen, durch die schwierige Zeit zu kommen.“ Für 2025 sehe er jedoch keine Trendwende am Arbeitsmarkt.

Im regionalen Vergleich sind zuletzt die Arbeitslosenzahlen im Erzgebirgskreis und dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am stärksten gestiegen mit plus 4,3 und plus 3,8 Prozent. Allerdings bleiben beide Landkreise sachsenweit die Regionen mit den niedrigsten Arbeitslosenquoten. Am höchsten ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis Görlitz (8,8 Prozent) und der Stadt Chemnitz (9,0).