Die Arbeitslosigkeit in Sachsen ist gestiegen - seit 1993 erstmals in einem Oktober (Archivbild)

Chemnitz - Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im Oktober um 329 auf rund 139.600 Menschen im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 6,5 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz mitteilte. Vor einem Jahr lag die Quote bei 6,2 Prozent. Der Chef der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen, verwies auf die unsichere Wirtschaftslage, die nun sogar langjährige Trends breche. So sei die Arbeitslosigkeit erstmals seit 1993 in einem Oktober gestiegen. „Die Herbstbelebung fällt aus“, erklärte er.

Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 14. Oktober vorlag.