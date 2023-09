Halle - In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr deutlich mehr angehende Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet worden. Es bestanden 433 Frauen und Männer ihre Lehramtsprüfung, im Jahr 2021 waren es 382 gewesen, wie das Statistische Landesamt am Montag in Halle mitteilte. Seit 2018 hatte die Zahl der Lehramtsabsolventen bei teils nur um die 350 gelegen. Davor waren es laut den Statistikern im Jahr 2017 noch 424 gewesen. Sachsen-Anhalt kämpft, wie andere Bundesländer auch, aktuell mit einem Mangel an Lehrkräften.