Berlin/Potsdam - Mehr als jeder Vierte in Berlin und Brandenburg ist einer Auswertung zufolge 2021 wegen Rückenbeschwerden in ärztlicher Behandlung gewesen. In Berlin gingen rund 1 Million Menschen (etwa 28,3 Prozent der Hauptstädter) wegen Schmerzen im Nacken oder Rücken zum Arzt, wie aus dem diese Woche veröffentlichten „AOK-Gesundheitsatlas Rückenschmerzen“ des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (Wido) hervorgeht. In Brandenburg waren es rund 778.000 Menschen, was einem Anteil von etwa 30,7 Prozent aller Brandenburger und Brandenburgerinnen entspricht.

Die Bundesländer liegen damit leicht unter dem deutschlandweiten Durchschnitt von 31,4 Prozent. Rund 26,2 Millionen Menschen in Deutschland gingen wegen Schmerzen im Nacken oder Rücken zum Arzt.

Frauen waren in beiden Bundesländern häufiger von Schmerzen betroffen als Männer. In Berlin bekamen rund 32,6 Prozent der Frauen eine entsprechende Diagnose (Männer: rund 23,8 Prozent), in Brandenburg lag der Anteil der betroffenen Frauen bei etwa 34,3 Prozent (Männer: rund 27 Prozent). Der Anteil der Patientinnen und Patienten, die über Rückenschmerzen klagten, stieg mit zunehmendem Alter deutlich.

Der Gesundheitsatlas basiert auf ärztlich dokumentierten Diagnosen. Der Bericht bezieht sich daher nur auf Patientinnen und Patienten, die ärztliche Hilfe in Anspruch genommen haben. Dauer, Intensität oder der genaue Ort des Schmerzes spielen bei der Erhebung der Daten keine Rolle. Für die Untersuchung wurden Daten von AOK-Versicherten verwendet und auf die Zahl aller Menschen in Deutschland hochgerechnet.