Ein Kind schwimmt im Stadtbad Märkisches Viertel in Berlin.

Potsdam - In Brandenburg konnte im vergangenen Schuljahr mehr als jeder dritte Schüler einer fünften Klasse nicht schwimmen. 41 Prozent der Jungen und Mädchen waren keine sicheren Schwimmer, wie aus der Antwort des Bildungsministeriums in Potsdam auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion hervorgeht. Als Ursache für den hohen Anteil unsicherer Schwimmer nennt das Ministerium die Schließung von Schwimmbädern in der Corona-Pandemie.

Nach Erhebungen des Ministeriums gab es im Schuljahr 2017/2018 in Brandenburg 1781 Nichtschwimmer von 20 148 Jungen und Mädchen im Grundschulalter. Das entsprach einem Anteil von 8,8 Prozent. Im folgenden Schuljahr gab es 1747 Nichtschwimmer von 21 327 Schülern. Der Anteil der Nichtschwimmer hatte sich geringfügig auf rund 8,2 Prozent verringert, um im folgenden Schuljahr 2019/2020 wieder auf 8,8 Prozent zu steigen. Da konnten 1826 von 21 157 Schülerinnen und Schülern nicht schwimmen.

Nach Abflauen der Pandemie und Wiederöffnung der Schwimmbäder wurde am Ende des Schuljahres 2021/2022 die Schwimmfähigkeit der Grundschüler der fünften Klassen erneut gemessen. Von den erfassten 17 294 Schülern waren 5370 Nichtschwimmer, was einem Anteil von 31 Prozent entsprach.

Um die pandemiebedingten Schwimmdefizite aufzuholen wurde das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ mit 68,7 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln gestartet, erklärte das Ministerium. Bisher seien daraus über die Brandenburgische Sportjugend mehr als 100 Intensiv-Schwimmkurse organisiert worden.

Bis Mitte April dieses Jahres seien dabei 2443 Schwimmabzeichen und 1905 Gutscheine vergeben worden. Mit den Gutscheinen können Schwimmsportvereine den Schwimmkurs für einen Schüler bei der Brandenburgischen Sportjugend abrechnen. Das Programm läuft zum Ende des Schuljahres 2022/2023 aus.