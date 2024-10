Göttingen - Bei einer großangelegten Kontrollaktion auf der A38 hat die Polizei zahlreiche Verstöße geahndet. Insgesamt seien 103 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, teilte die Polizei am Vormittag mit. Dabei handelte es sich unter anderem um das Fahren ohne Führerschein, das Fahren ohne Anschnallgurt oder Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, teilte die Polizei in Göttingen mit. In 34 Fällen durften die Fahrer nicht mehr weiterfahren. Bei sieben Menschen lag eine Fahndung aus dem Ausland vor.

Auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden entdeckt. Bei einem 22 Jahre alten Mann fanden die Ermittler rund fünf Kilogramm Crystal Meth. Es bestand außerdem der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Aktion in der vergangenen Woche dauerte insgesamt fünf Tage. Neben der Polizei waren zusätzlich der Zoll, die Autobahnpolizei und die Bundespolizei beteiligt. Kontrolliert wurde entlang der A38 in Fahrtrichtung Halle.