Thüringens größter Garten in Erfurt ist ein Besuchermagnet. Das soll er bleiben. Los geht es 2025 mit „Game of Dragons“.

Erfurter egapark wieder Besuchermagnet in Thüringen. (Archivbild)

Erfurt - Thüringens größter Garten hat im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million Besucher nicht nur aus Thüringen angelockt. Exakt 517.767 Gäste seien in den egapark in Erfurt gekommen und damit mehr als 2023, teilte die Parkverwaltung mit.

Das „Winterleuchten“ mit Lichtinstallationen in der ersten Januarwoche habe für rund 7.000 Besucher gesorgt. Für 2025 kündigte der egapark neben bekannten Veranstaltungen auch Neuheiten an.

Erstmals in Deutschland werde vom 11. Januar an die Ausstellung „Game of Dragons“ mit mehr als 20 lebensgroßen Drachenfiguren gezeigt. Sie sei verbunden mit Sound- und Lichteffekten sowie Videoprojektionen. Die Schau laufe bis zum 9. Februar.

„Fantasypark“ erstmals geplant

Drei abendliche Entdeckerführungen seien zwischen Januar und März im Wüsten- und Urwaldhaus Danakil geplant. Ermöglicht werde auch ein Blick hinter die Kulissen.

Neben dem bewährten „Comicpark“ sei im September erstmals ein „Fantasypark“ geplant. Ein vom Künstler Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) inspiriertes großes Blumenbeet auf dem Parkgelände und eine Blumenschau seien vom 2. Mai bis 9. Juni zu sehen.

Der 36 Hektar große egapark, der 2021 einer der Standorte der Bundesgartenschau in Erfurt war, gehört jährlich zu meistbesuchten Freizeiteinrichtungen in Thüringen.