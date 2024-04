Egeln - Mit 158 statt der erlaubten 70 Kilometer pro Stunde ist ein Raser unterwegs gewesen, den die Polizei in Egeln erwischt hat. Die Beamten kontrollierten auf der Bundesstraße 81 in der Stadt im Salzlandkreis am Samstag die Geschwindigkeit der dort fahrenden Fahrzeuge, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Von den 2247 Fahrzeugen, die den Kontrollpunkt innerhalb von sechs Stunden passierten, waren demnach 270 zu schnell unterwegs. Der schnellste war jener, der mit 158 Kilometern pro Stunde vorbeifuhr. Ihm drohten nun unter anderem drei Monate Fahrverbot sowie 700 Euro Bußgeld.