Halle - Mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Sachsen-Anhalt arbeitet mit einem Tarifvertrag. Wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte, sind 38 Prozent der Arbeitnehmer mit einem Branchentarifvertrag und 13 Prozent mit eigenen Firmentarifverträgen beschäftigt. Den höchsten Anteil hat die öffentliche Verwaltung, gefolgt vom Bergbau, der Energieversorgung und Erziehung. Am wenigsten werden Tarifverträge in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft und Gastgewerbe genutzt.

Mit einer Quote von 51 Prozent liegt Sachsen-Anhalt bei der tarifgebundenen Beschäftigung über dem Bundesdurchschnitt von 49 Prozent. Laut einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung steht Sachsen-Anhalt bei den ostdeutschen Bundesländern an der Spitze. Demnach verdienen Beschäftigte mit Tariflöhnen in Sachsen-Anhalt rund 14 Prozent mehr.