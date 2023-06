Magdeburg - Unternehmen, Akademien, Verbände und Hochschulen: 94 Aussteller haben sich für die zweitägige Bildungsfachmesse „Vocatium“ in Magdeburg angemeldet. Nach der Eröffnung am Dienstag stehen nach Angaben des veranstaltenden Magdeburger Instituts für Talententwicklung Gespräche mit mehr als 3600 Schülerinnen und Schülern aus 60 Schulen auf dem Programm. „Vocatium“ setzt demnach auf terminierte Messegespräche und Vorträge von Ausstellern. Laut Institut gebe es mehr als 8000 fest vereinbarte Gesprächstermine für die Messe in einem Hotel.

Zu den Ausstellern zählen unter anderem die Handwerkskammer Magdeburg, die Industrie- und Handelskammer Magdeburg, das Bildungsministerium Sachsen-Anhalt sowie verschiedene Stiftungen und andere Kammern, hieß es. Auf der Unternehmerseite werden unter anderem die Bundespolizei, die Deutsche Bahn, Krankenkassen, Industriebetriebe und Banken für Fragen zu Bildungswegen und Studiengängen bereit stehen. Im Bereich Vorträge soll es zum Beispiel um Karrierewege in der Pflege, Duales Studium und Karrieremöglichkeiten bei der Bundeswehr gehen.