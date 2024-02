Eisenach - Mehr als 8000 Euro an Spendengeldern sind nach einem Brand von mehreren Wohnhäusern in Eisenach zusammengekommen. Drei Häuser standen Ende Januar in Flammen, zwei davon sind weiterhin unbewohnbar, wie die Stadtverwaltung Eisenach am Mittwoch mitteilte. Drei Familien konnten am Wochenende demnach wieder in das dritte Haus zurückkehren, die 19 Bewohner der anderen Häuser konnten bislang nicht zurück.

Die Stadt Eisenach hatte nach dem Brand ein Spendenkonto eingerichtet. Innerhalb weniger Stunden gingen erste Spenden ein, wie es hieß. Die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt sammeln demnach ebenfalls für das Spendenkonto.

Mehrere Menschen waren bei dem Feuer verletzt worden. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.