Mit Beginn des Winters werden auch die Aussichten für Jobsuchende frostig. Neben den typischen saisonalen Effekten bremst aber auch eine gedämpfte Wirtschaftslage den Arbeitsmarkt aus.

Erfurt/Halle - Die Arbeitslosigkeit ist in Thüringen zum Jahresende gestiegen. Im Dezember waren im Freistaat 69.344 Männer und Frauen ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das waren 1.360 Arbeitslose mehr als im November und 1.404 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 6,3 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten über dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag die Quote bei 6,2 Prozent.

„Mit Beginn des Winters steigt die Arbeitslosigkeit an“, erklärte Markus Behrens, Chef der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen. Wie in dieser Jahreszeit üblich komme es in den Außenberufen häufiger zu Freisetzungen. Zugleich würden weniger Arbeitslose eine neue Stelle finden, da Unternehmen vor dem Jahreswechsel oft zurückhaltender einstellten und die wirtschaftliche Lage weiterhin verhalten bleibe.