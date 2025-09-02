Zum Start des Ausbildungsjahres fangen Dutzende neue Auszubildende in der Tesla-Fabrik in Grünheide an. Ein Beruf, den sie erlernen können, ist in diesem Jahr hinzugekommen.

Grünheide - In der einzigen europäischen Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide sind 62 neue Auszubildende und 17 duale Studenten an den Start gegangen. Insgesamt lernten damit an der Gigafactory Berlin-Brandenburg 209 Auszubildende und duale Studentinnen und Studenten, teilte das Unternehmen mit. Tesla ist Brandenburgs größter Ausbildungsbetrieb.

Erstmals Ausbildung von Werksfeuerwehrleuten

Seit 2022 bildet Tesla am Standort in Grünheide in 21 Ausbildungsberufen und 12 dualen Studiengängen aus. Das reicht nach Angaben des Unternehmens von Industriekaufleuten über Gießereimechaniker bis zu Werkfeuerwehrleuten, die in diesem Jahr erstmals in die Ausbildung starteten. Zugleich begannen 40 gehörlose Beschäftigte in Grünheide ihre Arbeit. Dort arbeiteten bereits 115 gehörlose Menschen in allen Bereichen.

Das Werk öffnete vor rund dreieinhalb Jahren. Derzeit arbeiten rund 11.000 Beschäftigte bei Tesla in Grünheide und stellen etwa 5.000 Autos pro Woche her, das sind umgerechnet 250.000 Autos pro Jahr. Umweltschützer haben große Bedenken, weil ein Teil der Fabrik im Wasserschutzgebiet liegt.