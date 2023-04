Lehrlinge arbeiten mit der Metallfeile an Schraubstöcken in einer Lehrwerkstatt.

Dresden - Handwerksbetriebe in Ostsachsen haben bisher mit gut 500 jungen Menschen neue Ausbildungsverträge für das kommende Ausbildungsjahr geschlossen. Das seien 25 mehr als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr, teilte die Handwerkskammer Dresden am Freitag mit. Es sei allerdings zu früh, um daraus einen Trend abzuleiten. Ziel sei, mindestens so viele junge Männer und Frauen für eine Ausbildung zu gewinnen wie vorigen Herbst. Da waren es den Angaben nach 2154. Ausgebildet werde in der Region in mehr als 80 Handwerksberufen vom Anlagenmechaniker bis zum Zimmerer.