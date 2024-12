Soll die Bundesgartenschau 2035 in Dessau-Roßlau stattfinden oder nicht? Darüber entscheiden die Einwohner.

Mehr als 5.500 Briefwähler bei Entscheid in Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau - Am Bürgerentscheid zur Bundesgartenschau in Dessau-Roßlau haben sich mehr als 5.500 Einwohner per Briefwahl beteiligt. Darüber informierte die Stadt auf ihrer Website. Im Tagesverlauf können mehr als 64.000 Menschen abstimmen. Die Einwohner entscheiden darüber, ob sich der Stadtrat erneut mit der Ausrichtung der Bundesgartenschau beschäftigen muss.

Der alte Stadtrat hatte vor der Kommunalwahl für eine Durchführung der Bundesgartenschau im Jahr 2035 gestimmt. Eine Bürgerinitiative hatte mit mehr als 3.700 Unterschriften den Bürgerentscheid herbeigeführt. Sie kritisiert hohe Kosten und unrealistische Projektideen.