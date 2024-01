Jena - Zur Initiative „Weltoffenes Thüringen“ haben sich mehr als 3400 Verbände, Städte, Unternehmen und Einzelpersonen im Freistaat zusammengeschlossen. Ziel sei, mit dem Bündnis positive Botschaften auszusenden, und nicht mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und Trotzreaktionen zu provozieren, sagte Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) bei der Vorstellung am Donnerstag. Auch aus den Gewerkschaften, der Kirche, dem Sport, den Wohlfahrtsverbänden, Kunst und Kultur und der Wissenschaft beteiligten sich Spitzenvertreter an einem ersten Vernetzungstreffen.

Mit-Initiator Eric Wrasse zufolge sind viele Organisationen auf der Unterstützerliste, die sich bisher nicht positioniert hatten. „Auch das ist ein Signal: Die Breite der Menschen, der Organisationen, die es jetzt für nötig hält, Haltung zu zeigen und sich zu bekennen.“

In Thüringen stehen in diesem Jahr neben den Kommunalwahlen auch die Europawahl und die Landtagswahl an. Die AfD steht in landesweiten Umfragen weit vorn. Am Sonntag könnte sie bei der Stichwahl im Saale-Orla-Kreis ihren bundesweit zweiten Landratsposten erreichen.