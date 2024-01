Jena - Gegen die AfD, für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt sind am Freitag in Jena nach Polizeiangaben rund 3300 Menschen auf die Straße gegangen. Sie zogen nach einer Kundgebung durch die Innenstadt. Vor der Jenaer Stadtkirche rief Ministerpräsident Bodo Ramelow dazu auf, gegen die unter anderem in Thüringen als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD „eine starke Brandmauer“ zu bilden. Die AfD sei dabei, „unser Land zu vergiften.“

Der Linke-Politiker verwies auf die deutsche Geschichte. „Wir wissen um unsere Verantwortung, wir wissen, was die Nationalsozialisten angerichtet haben, wir wissen um Buchenwald und Dora.“ Jetzt spreche die AfD wieder von „Remigration“, verwies Ramelow auf das bekannt gewordene Treffen radikal rechter Kreise mit AfD-Funktionären und einem führenden Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Potsdam im vergangenen November. „Remigration heißt nichts anderes, als die Erstellung von Deportationslisten“, so Ramelow. Seit Bekanntwerden des Treffens haben sich in zahlreichen Städten in Deutschland Demonstrationen gegen die AfD formiert.

Die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken forderte in Jena, die AfD und rechtsextreme Netzwerke müssten den „Druck des Rechtsstaates“ zu spüren bekommen. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sagte, dazu gehöre auch, über ein Verbot der Partei nachzudenken. „Wir müssen darüber reden und alles tun, um dafür Vorbereitungen zu treffen.“ Thüringens AfD-Chef Björn Höcke bezeichnete er als einen „Demagogen“.

Im Demonstrationszug war unter anderem ein Plakat zu sehen, auf dem Thüringens AfD-Chef Björn Höcke mit Hitlers Propagandaminister Josef Goebbels verglichen wurde. „Er ist wieder da!“ und „Faschisten konsequent abschieben!“ stand darauf. Laute Sprechchöre skandierten „Alle zusammen gegen den Faschismus.“