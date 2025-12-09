Trotz Rückgang: 3.030 Menschen leben in Thüringen in Einrichtungen für Wohnungslose. Wer hinter den Zahlen steckt und warum viele gar nicht erfasst werden.

Erfurt - Die Zahl der in Sammelunterkünften oder Einrichtungen für Wohnungslose untergebrachten Menschen ist in Thüringen leicht zurückgegangen. Anfang dieses Jahres waren 3.030 Menschen betroffen, wie das Thüringer Landesamt für Statistik mitteilt. Das waren 3,7 Prozent weniger als zum Vorjahreszeitraum. Obdachlose Personen, die ohne Unterkunft auf der Straße leben, sowie unterschiedliche Formen von verdeckter Wohnungslosigkeit können in dieser Statistik nicht erfasst werden.

Jüngere Betroffene dominieren

Den größten Anteil mit 26,6 Prozent stellte die Altersgruppe der 25- bis 40-Jährigen, gefolgt von unter 18-Jährigen (24,6 Prozent). Mehr als acht von zehn Betroffenen (83,8 Prozent) haben eine ausländische Staatsangehörigkeit.