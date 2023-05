Halle - In Sachsen-Anhalt leben rund 261.000 Mütter. Mehr als die Hälfte (54 Prozent) von ihnen lebt verheiratet mit ledigen Kindern im gemeinsamen Haushalt, teilte das Statistische Landesamt in Halle am Freitag mit Verweis auf den Mikrozensus 2022 mit. 25 Prozent der Mütter sind demnach alleinerziehend, der Rest lebt in einer Lebensgemeinschaft.

2021 lebten demnach etwa 262.000 Mütter mit ihren ledigen Kindern unter einem Dach. Während die Anzahl der Mütter mit einem Kind von 156.000 (2021) auf 148.000 (2022) gesunken ist, sei die Zahl derer mit zwei beziehungsweise drei Kindern von 100.000 auf rund 107.000 gestiegen. Den Statistikern zufolge sank die Zahl der Mütter im Land seit 2012 um etwa zehn Prozent.