Die Corona-Pandemie hatte vor vier Jahren den renommierten Robert-Schumann-Wettbewerb in Zwickau durchkreuzt. Nun startet er im Juni neu durch - wieder live vor Ort.

Zwickau - Nach Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie will der internationale Robert-Schumann-Wettbewerb im Sommer wieder in gewohnter Weise durchstarten. Dazu haben sich 178 Pianisten und Sänger aus 35 Ländern angemeldet, wie die Stadt Zwickau am Dienstag informierte. Sie kommen etwa aus China, den USA, Südkorea, Japan und Australien. Hinzu kämen 54 Pianisten, die um den Sonderpreis für Liedbegleitung wetteifern.

Die Musiker werden vor Experten ihre Interpretationskünste an Werken des in Zwickau geborenen Komponisten Robert Schumann sowie seiner Frau Clara unter Beweis stellen. Die Preise für die besten Virtuosen sind mit bis zu 10.000 Euro dotiert.

Der renommierte Musikwettbewerb wird alle vier Jahre ausgetragen und geht vom 6. bis 16. Juni in seine 19. Auflage. 2020 war er wegen der Corona-Pandemie abgesagt und als Ersatz 2021 per Video ausgerichtet worden. Dieses Jahr wird nun wieder live vor Ort musiziert. Neu ist dabei eine offene Bühne auf dem Hauptmarkt. Sie steht den Angaben zufolge sowohl Teilnehmern des Wettbewerbs als auch allen anderen Musikbegeisterten offen, hieß es.