Magdeburg - In Sachsen-Anhalt haben mehr als 20.000 Kinder ihre Einschulung gefeiert. Damit stieg die Zahl der Erstklässler in den vergangenen Schuljahren kontinuierlich leicht an, wie aus Zahlen des Statistischen Landesamtes hervorgeht. In Sachsen-Anhalt gibt es rund 500 Grundschulen.