Ein Stuhl steht in einem Klassenzimmer auf dem Tisch.

Halle - Im Schuljahr 2022/23 haben in Sachsen-Anhalt 18.303 Schülerinnen und Schüler die allgemeinbildenden Schulen verlassen. Das waren 477 mehr als im Schuljahr zuvor, wie das Statistische Landesamt in Halle am Dienstag mitteilte. Demnach erreichten unter anderem 8868 Schulabgänger (48,5 Prozent) den mittleren Abschluss und 5004 Abgänger (27,3 Prozent) die allgemeine Hochschulreife (Abitur). 2088 (11,4 Prozent) verließen die Schule laut Statistik mit einem Hauptschul- oder qualifizierten Hauptschulabschluss. Zu den allgemeinbildenden Schulen gehören Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen und Sonderschulen.