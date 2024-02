Potsdam - In mehr als 120 Fällen haben Polizeibeamte in Brandenburg im vergangenen Jahr einen Taser eingesetzt. In weiteren rund 130 Fällen sei das sogenannte Distanzelektroimpulsgerät lediglich angedroht worden, hieß es in einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Linken-Fraktion im Landtag. Besonders häufig wurden die Geräte bei drohender Gewalt oder einer Festnahme eingesetzt. Auch „Suizidlagen“ seien dabei gewesen. Näher erläutert wurden diese Lagen in der Antwort nicht.

Taser verschießen kleine Pfeile einige Meter weit. Treffen sie einen Menschen, erhält er einen Stromimpuls, der ihn sekundenlang handlungsunfähig macht. Die Polizei in Brandenburg erprobte die Geräte seit 2021 bis Mitte September 2022, danach wurde die Ausstattung damit ausgeweitet. Nach Angaben des Innenministeriums verfügt die Brandenburger Polizei aktuell über 373 Taser, die sich auf verschiedene Dienststellen verteilen. Rund 1800 Beamte dürfen demnach eine solche Waffe tragen.

Die Polizei teilte mit, schwere Verletzungen seien weder für Einsatzkräfte noch für Störer bekannt geworden, die als potenziell gefährlich eingestuft worden seien. Zudem habe der Taser eine abschreckende und deeskalierende Wirkung. Laut Polizei muss dem Getroffenen nach dem Einsatz generell eine medizinische Versorgung angeboten werden. In der Vergangenheit hatte es in anderen Bundesländern Todesfälle nach dem Einsatz von Tasern gegeben.