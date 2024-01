Langenbernsdorf - Auf glatten Straßen haben sich in den Kreisen Vogtland und Zwickau zahlreiche Unfälle ereignet. Von Donnerstag- bis Freitagmorgen wurden der Polizei 105 Unfälle gemeldet. Dabei wurden 16 Menschen verletzt, wie die Polizeidirektion Zwickau am Freitag mitteilte. In den meisten Fällen hätten Autofahrer ihre Geschwindigkeit nicht an die Straßenverhältnisse angepasst, hieß es.

Auf der Bundesstraße 175 zwischen Werdau und Langenbernsdorf rutschte laut Polizei ein Lastwagen bei Glätte in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei anderen Fahrzeugen. Dabei wurde ein 13-jähriger Junge schwer, drei weitere Menschen leicht verletzt.

Der 35 Jahre alte Lkw-Fahrer war den Angaben zufolge am Donnerstagnachmittag in einer Kurve mit Gefälle von der Spur abgekommen. Der Lastwagen stieß in der Folge mit dem Auto eines 80-Jährigen und anschließend mit einem Kleinbus zusammen, der im Schülerverkehr unterwegs war.

Die Bergung des Lastwagens sei aufgrund der Witterung besonders schwierig gewesen und habe bis Freitagmorgen gedauert, teilte die Polizei weiter mit. Der Sachschaden beläuft sich demnach auf etwa 96.000 Euro.