Paderborn - Der SC Paderborn hat sich mit viel Mühe und zwei späten Treffern vorerst auf den fünften Tabellenplatz der zweiten Fußball-Bundesliga gekämpft. Am Freitagabend gewann der SCP gegen Aufsteiger Preußen Münster mit 2:0 (0:0).

Marvin Mehlem (81.) und der eingewechselte Ilyas Ansah (84.) erzielten vor 14.534 Zuschauern in der Paderborner Arena die Tore und sicherten ihrer Mannschaft den ersten Heimerfolg seit Ende November. Mit 37 Punkten aus 22 Spielen zog das Team von Trainer Lukas Kwasniok vorerst an Fortuna Düsseldorf vorbei, das am Samstag gegen Hertha BSC Berlin spielt. Münster hingegen bleibt im fünften Spiel in Serie sieglos und kann am Samstag auf den Relegationsrang abrutschen.

Im Gegensatz zum wilden 3:3 im Hinspiel bekamen die Zuschauer in der Paderborner Arena diesmal lange Zeit wenig Spektakuläres zu sehen. Beide Mannschaften zeigten vor allem in der ersten Hälfte wenig Bereitschaft, ins Risiko zu gehen, agierten spielerisch weder kreativ noch produktiv.

Die zweite Hälfte begann dafür umso lebhafter. Mehlem sorgte mit seinem Pfostentreffer unmittelbar nach Wiederanpfiff (48.) für den nötigen Weckruf. Die lange enttäuschenden Paderborner wirkten fortan zwingender und sorgten mit einem Doppelpack binnen drei Minuten für den letztlich verdienten Sieg.