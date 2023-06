Jena - An der Spitze der Landesärztekammer Thüringen gibt es einen Wechsel. Am Mittwoch wählte die Kammerversammlung - das Thüringer Ärzteparlament - den 63-jährigen Erfurter Kinder- und Jugendmediziner Hans-Jörg Bittrich zum neuen Präsidenten. Bittrich, der an einem Krankenhaus in Erfurt arbeitet, folgt auf die Erfurter HNO-Ärztin Ellen Lundershausen (72), die nach acht Jahren im Amt nicht wieder angetreten war.

Zum neuen Vizepräsidenten wurde der Internist und Palliativmediziner Ulrich Wedding (59) aus Jena gewählt. Er war zuvor in der Abstimmung um das Präsidentenamt unterlegen.

Die Landesärztekammer vertritt die rund 13.700 Ärzte in Thüringen, von denen rund 9600 in Praxen, Krankenhäusern und Behörden berufstätig sind. Sie ist unter anderem für die ärztliche Fort- und Weiterbildung, die Berufsaufsicht und die Schlichtung zwischen Patienten und Ärzten beim Verdacht von Behandlungsfehlern zuständig. Die Kammerversammlung hat 43 Mitglieder.