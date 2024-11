Medienbericht aus Nigeria: Boniface am Oberschenkel verletzt

Leverkusen - Ein Medienbericht aus Nigeria sorgt mit der Nachricht über eine angebliche Verletzung von Bayer Leverkusens Angreifer Victor Boniface für Aufsehen. Laut des Portals „scorenigeria“ soll sich der 23-Jährige im Länderspiel gegen Ruanda am Montag eine Oberschenkelverletzung zugezogen haben und womöglich mehrere Wochen ausfallen.

Bayer Leverkusen wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Bericht äußern und verwies auf die Pressekonferenz mit Trainer Xabi Alonso am frühen Freitagnachmittag (13.30 Uhr). Der Deutsche Meister empfängt in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den 1. FC Heidenheim.