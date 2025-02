Seit 2016 ist Peter Gulacsi als Torhüter bei RB unumstritten. Nun könnte er in der nächsten Saison seinen Stammplatz verlieren.

Leipzig - Beerbt Maarten Vandevoordt im Sommer Peter Gulacsi als Nummer eins bei RB Leipzig? Nach Informationen der „Sport Bild“ (Mittwoch) könnte es dazu kommen. Der 22 Jahre alte Belgier gilt als hochtalentiert, zeigte in den bisherigen Einsätzen für die Sachsen bereits seine Klasse. Dennoch behielt Gulacsi seinen Status als Stammtorhüter des sächsischen Fußball-Bundesligisten. Auch er rechtfertigte das Vertrauen in seinen Partien.

RB-Trainer Marco Rose hatte immer betont, dass Vandevoordt die Zukunft gehört. Die könnte nun zur neuen Saison beginnen. Gulacsi wird schon seit längerem mit einem Vereinswechsel in Zusammenhang gebracht. Der würde konkreter, wenn der ungarische Nationaltorhüter seinen Stammplatz verliert. Der 35-Jährige will 2026 unbedingt die WM spielen. Als einen möglichen neuen Verein nannte die Zeitschrift den RB-Schwesternclub New York Red Bulls.