München - Der FC Bayern München hat Medienberichten zufolge den senegalesischen Fußball-Nationalspieler Nicolas Jackson verpflichtet. Wie Sky und die „Bild“ berichten, hat der deutsche Rekordmeister den 24-jährigen Stürmer vom FC Chelsea ausgeliehen. Die Vereinbarung mit dem Club-Weltmeister soll demnach eine Kaufoption für die kommende Saison beinhalten. Die Ablösesumme solle sich dann auf 65 Millionen Euro belaufen.

Jackson war bereits in den vergangenen Wochen als möglicher Neuzugang bei den Münchnern gehandelt worden. Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatte jüngst am Rande des DFB-Pokalspiels beim SV Wehen Wiesbaden Interesse an dem Angreifer bekundet. „Wenn wir einen Spieler finden, der körperlich bereit ist, der Tore macht, Assists hat, der schon Erfahrung gesammelt hat. Den Spieler würden wir gerne leihen“, sagte Eberl und ergänzte auf Nachfrage: „Wenn ich seine Vita lese, kann er das.“

Zuletzt war ein Abgang Jacksons beim Londoner Club immer wahrscheinlicher geworden. Chelseas italienischer Cheftrainer Enzo Maresca hatte ihn zum Saisonstart in den ersten beiden Premier-League-Spielen nicht in den Kader berufen. Dem Angreifer wurde sogar öffentlich geraten, sich eine Alternative zu suchen.