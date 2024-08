Die Chance auf einen Stammplatz beim BVB ist gering. Deshalb gilt Salih Özcan schon seit Wochen als Verkaufskandidat. Nun steht wohl der Wechsel zu einem Ligakonkurrenten an.

In der Gunst von BVB-Trainer Nuri Sahin (r.) steht Salih Özcan nicht weit oben. Das schürt Spekulationen über einen Wechsel nach Wolfsburg.

Dortmund - Der türkische Nationalspieler Salih Özcan steht laut Medieninformationen vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zum VfL Wolfsburg. Demnach habe sich der defensive Mittelfeldspieler am Mittwoch beim Training von seinen bisherigen Mannschaftskollegen verabschiedet. Dem Vernehmen nach soll der bis 2026 vertraglich an den BVB gebundene 26-Jährige für ein Jahr an den Bundesliga-Konkurrenten ohne Kaufoption verliehen werden.

Die Verpflichtung von Nationalspieler Pascal Groß verringerte seine ohnehin geringen Einsatzchancen zusätzlich. Zudem stehen weitere BVB-Profis wie Emre Can, Marcel Sabitzer und Felix Nmecha in der Gunst von Nuri Sahin vor Özcan. So hatte der Dortmunder Trainer sowohl im Pokalspiel bei Phönix Lübeck (4:1) als auch beim Ligaauftakt gegen Eintracht Frankfurt (2:0) auf den ehemaligen Kölner verzichtet. Er war im Sommer 2022 für rund fünf Millionen Euro verpflichtet worden, konnte sich beim BVB aber nie einen Stammplatz sichern.