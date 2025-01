Weißenfels - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat vor Beginn der Rückrunde die noch offene sechste Stelle für ausländische Profis besetzt. Nach Vereinsinformationen spielt künftig der Amerikaner Hysier Miller für die Weißenfelser. Der 22 Jahre alte und 1,85 Meter große Combo Guard soll am kommenden Samstag im Auswärtsspiel bei der BG Göttingen im Wölfe-Dress debütieren. Er unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende mit dreiwöchiger Probezeit.

Miller kam auf Empfehlung der früheren MBC-Spieler Will Chavis (1/2008 bis 2009) und Frantz Massenat (2014 bis 2016). Er spielte an der Temple University, einem der bekanntesten Basketballprogramme der USA. In der vergangenen Saison 2023/24 stand er in allen 36 Saisonspielen in der Startformation von Temple, mit durchschnittlich 15,9 Punkten war er Topscorer des Teams. Zudem verbuchte er 4,0 Assists und 3,6 Rebounds.