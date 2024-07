Weißenfels - Basketball-Bundesligist Syntainics MBC hat den siebten Neuzugang für die neue Saison an Bord. Vom Athener Vorstadtclub Panerythraikos AS wechselt Ty Brewer zum Meisterschafts-13., wie der Verein mitteilte. Der 24 Jahre alte Power Forward erhält einen Vertrag über die kommende Spielzeit und ist als Ersatz für einen noch zu verpflichtenden Startspieler vorgesehen.

Der 2,01 Meter lange Brewer spielte fünf Jahre am College unweit seiner Geburtsstadt Meridian im US-Bundesstaat Mississippi. Seine Profikarriere startete Brewer im vergangenen Jahr bei GS Esperos Lamias in der griechischen Elite League. In diesem Januar wechselte er innerhalb der zweithöchsten Spielklasse des Landes nach Nea Erythrea zu Panerythraikos AS.

Dagegen wird Trainer Janis Gailitis nicht mehr auf Kostja Mushidi zurückgreifen, weil er die Aufbau- und Flügelpositionen neu aufstellen möchte. Der 26-jährige Düsseldorfer verlässt nach zweieinhalb Jahren die Wölfe mit noch unbekanntem Ziel.