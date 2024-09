Die Weißenfelser Basketballer zeigen Nerven und werden dafür in der Verlängerung bestraft.

Weißenfels verspielt den möglichen Sieg in der Verlängerung.

Weißenfels - Die Basketballer vom Syntaincis MBC sind mit einer 84:87 (39:42, 76:76)-Niederlage nach Verlängerung gegen die Rostock Seawolves in die Saison gestartet. Die Weißenfelser Michael Devoe und Charles Callison setzten kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit ihre Würfe daneben. Der Rostocker Aigars Sekele behielt dagegen die Nerven und erzwang mit seinen beiden verwandelten Freiwürfen die Overtime.

Neben Sekele (20 Punkte) hatten Bryce Hamilton (23) und D´Shawn Schwartz (15) den größten Anteil am Rostocker Erfolg. Für die Weißenfelser punkteten mit Spencer Reaves (15), Mattin Breunig, Ivan Tkachenko und Charles Callsion (10) sogar fünf Spieler zweistellig.

In einer sehr spannenden Partie liefen die Weißenfelser zumeist einem Rückstand hinterher und lagen nach 24 Minuten mit 56:64 zurück. Anschließend konnten die Gastgeber kein einziges Mal mehr in Führung gehen. In der Verlängerung lagen die Hausherren durch einen 6:0-Lauf der Rostocker schnell mit 76:82 zurück.