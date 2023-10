Basketball liegt in der Arena.

Weißenfels - Der Syntainics MBC aus Weißenfels hat im BBL-Pokal ein schweres Los erwischt. Das Team von Trainer Pedrag Krunic empfängt im Viertelfinale Alba Berlin in der Stadthalle. Die Partien sind für den 9. und 10. Dezember terminiert. Das genaue Datum und die Tipoff-Zeit werden in den kommenden Tagen festgelegt, wie der MBC mitteilte. Am Sonntag hatte das Team durch ein 98:94 gegen Heidelberg die Runde der letzten Acht erreicht.