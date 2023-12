Weißenfels - Die Basketballer von Syntainics MBC leiden in dieser Saison an einer akuten Heimschwäche. Die Weißenfelser verloren ihre Partie in eigener Halle gegen den Tabellenzehnten EWE Baskets Oldenburg mit 71:89 (30:40) und kassierten damit im sechsten Heimspiel die fünfte Niederlage. In der Tabelle bleibt der MBC damit im unteren Drittel. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten DeWayne Russell (19), Kenneth Ogbe (16), Chaundee Brown Jr. (12) und Lukas Wank (11). Für die Mitteldeutschen erzielten Stephon Jelks (19), Chris Ebou-Ndow (15) und Charles Callison (12) die meisten Punkte.

Die Weißenfelser liefen die meiste Zeit der Partie einem Rückstand hinterher. Nur Mitte des zweiten Viertels hatten die Hausherren mal kurz das Geschehen im Griff, als sie durch einen 9:0-Lauf einen 18:25-Rückstand (12.) in eine 27:25-Führung (16.) umwandelten. Doch die Oldenburger zogen postwendend wieder auf 34:27 (19.) davon und hatten bereits zur Pause für eine Vorentscheidung gesorgt. Näher als auf 53:58 (27.) kamen die Weißenfelser nicht heran, weil die Oldenburger unter den Brettern dominierten. Die Gäste angelten sich 45, die Hausherren nur 29 Rebounds. Außerdem führte die schwache Trefferquote von nur 38 Prozent zur insgesamt achten Saisonniederlage.