Vechta - Die Basketballer von den MBC Syntainics haben in der Bundesliga erneut verloren. Am Samstag kassierten die Schützlinge von Trainer Janis Gailitis beim 79:87 (38:43) bei Rasta Vechta die dritte Niederlage in Serie. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten Brandon Randolph (21 Punkte), Joel Aminu (17) und Joschka Ferner (11). Für die Gäste erzielten Michel Devoe (22), Tyren Johnson (20) und Spencer Reaves (11) die meisten Punkte.

Die Gäste ließen sich nach dem 4:10-Rückstand (3.) nicht irritieren und zogen mit 32:30 (16.) in Front. Auch nach dem 34:43 ((20.) fanden die Mitteldeutschen zurück in die Partie und wendeten mit einem 13:0-Lauf von 48:51 (24.) auf 61:51 (27.) innerhalb von drei Minuten das Blatt.

Bis zur 35. Minute konnten die Gäste beim Stand von 73:67 auf den achten Saisonsieg hoffen. Doch mit einem 13:0-Lauf auf 80:73 (40.) sorgte Vechta für die Entscheidung in dieser Partie.