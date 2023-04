MBC-Basketballer verlieren in Bayreuth mit 84:95

MBC-Trainer Igor Jovovic an der Seitenlinie. Auch beim Schlusslicht in Bayreuth gab es keine Punkte.

Bayreuth - Die Basketballer von Syntainics MBC haben nach zuletzt vier Niederlagen hintereinander auch beim Bundesliga-Schlusslicht enttäuscht. Das Team von Headcoach Igor Jovovic verlor am Sonntag bei medi Bayreuth mit 84:95 (45:52). Für die Weißenfelser, die am nächsten Samstag die Niners aus Chemnitz empfangen, erzielten Kris Clyburn (22), Martin Breunig (18) und Charles Callison (16) die meisten Punkte.

Die Oberfranken starteten mit einem 10:0-Lauf, der MBC fand nur schwer ins Spiel. Somit ging das erste Viertel klar an den Gastgeber. Dann wurden die Gäste stärker, legten selbst einen 8:0-Lauf hin und gestalteten das zweite Viertel ausgeglichen. Dennoch ging es mit einem Sieben-Punkte-Rückstand in die Kabine. Nach dem Wechsel liefen die Wölfe, die nur auf den Langzeitverletzten Mario Ihring verzichten mussten, zunächst weiter einem Rückstand hinterher. Dann gelang eine Steigerung und das dritte Drittel ging an den MBC. Im Schlussviertel kamen die Gäste dann bis auf einen Zähler heran, doch Bayreuth zog wieder davon und gewann verdient.

Das letzte MBC-Erfolgserlebnis in Bayreuth liegt nun schon neuneinhalb Jahre zurück. Am 28. Dezember 2013 siegten die Wölfe mit 83:77. Seitdem gingen alle acht Auftritte in der Oberfrankenhalle verloren.