MBC-Auswärtsspiel in Ulm muss verlegt werden

Weißenfels - Die Partie der Basketball-Bundesliga zwischen Ratiopharm Ulm und dem Syntainics MBC ist verlegt worden. Wie die Weißenfelser am Donnerstag mitteilten, muss für das ursprünglich für kommenden Mittwoch angesetzte Auswärtsspiel ein neuer Termin gefunden werden. Die Schwaben hatten sich am Mittwoch mit einem 92:83 Heimsieg gegen Buducnost Podgorica das Viertelfinale im Eurocup qualifiziert. Dieses ist für Mitte der kommenden Woche angesetzt. Ein neuer Termin soll zeitnah gefunden werden. Der MBC muss an diesem Sonntag im wichtigen Duell um den Klassenverbleib bei den Skyliners Frankfurt antreten.