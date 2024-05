Maximal 20 Grad und Wolken am Freitag in Thüringen

Erfurt - Auf maximal 20 Grad und viele Wolken können sich die Menschen in Thüringen am Freitag einstellen. Trotz starker Bewölkung bleibt es tagsüber weitestgehend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dazu wird es windig. In der Nacht zum Samstag bleibt es bewölkt und leicht windig. Von Osten her ziehen einzelne Schauer auf, stellenweise ist Nebel möglich. Bis auf 6 Grad sinken die Temperaturen.