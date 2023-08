Tastungen - Eine einstürzende Hausmauer hat im Eichsfeldkreis ein Auto unter sich begraben. Bei dem Unglück in Tastungen wurden am Freitag die zwei Insassen des Wagens verletzt, sie kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Während Sanierungsarbeiten an der Mauer habe das Auto den Baustellenbereich passiert, dabei sei sie aus bislang unbekannter Ursache in sich zusammengefallen.

Auf einem Foto der Polizei vom Auto sind ein eingedrücktes Dach und eine zerborstene Frontscheibe voller Ziegelsteine zu sehen. Die Insassen, die die Klinik noch am Freitag wieder verlassen konnten, hätten bei dem Unfall wohl sehr viel Glück gehabt, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Schaden am Auto wurde auf rund 5000 Euro geschätzt. Laut Polizei muss geprüft werden, ob die Baustelle an der Fahrbahn rechtmäßig betrieben wurde. Der Sprecherin zufolge gab es keinerlei Absperrungen.