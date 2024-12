Neuers Verletzung heizt Spekulationen über seine Zukunft an. Ein Ex-Weltmeister ist sicher, dass sich Bayern auf der Torwart-Position keine Sorgen machen muss. Der Grund spielt derzeit in Stuttgart.

München - Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sieht den FC Bayern für die Zeit nach Manuel Neuer im Tor gut aufgestellt. „Die Bayern befinden sich in einer komfortablen Situation, steht Nübel als Neuer-Ersatz doch schon parat“, schrieb der 63-Jährige mit Blick auf den aktuell an den VfB Stuttgart ausgeliehenen Nationaltorwart Alexander Nübel in seiner Sky-Kolumne: „Mit ihm hat man meiner Meinung nach den perfekten Nachfolger.“

Zwar sei der Druck in München höher, bekräftigte Matthäus, „aber Nübel wird das wegstecken können. Er macht für mich in seiner Außendarstellung einen guten und stabilen Eindruck.“ Ob Nübel 2025 oder 2026 zum deutschen Rekordmeister zurückkehrt, hänge vor allem von der aktuellen Nummer 1 ab. „Diese Entscheidung wird letztlich Neuer treffen.“

Neuer fällt aufgrund eines Rippenbruchs bis zum Jahresende aus. Die Verletzung hatte sich der 38-Jährige in der vergangenen Woche im DFB-Pokal bei seinem Check gegen Bayer Leverkusens Jeremie Frimpong zugezogen. Für das Foul hatte der Weltmeister von 2014 die Rote Karte gesehen.